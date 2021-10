Hamburg

Halbmarathon: Sylterin Morchner in Rekordzeit zu W50-Titel

17.10.2021, 17:13 Uhr | dpa

Die Sylterin Sandra Morchner hat beim Halbmarathon in Hamburg am Sonntag erneut einen deutschen Alstersklassen-Rekord aufgestellt. In der W50 steigerte sie die alte Bestleistung von Katrin Dörre-Heinig um mehr als fünf Minuten auf 1:15:13 Stunden.

Die 50-Jährige, die für das Laufteam Kassel startet, hatte vor drei Wochen beim Berlin-Marathon bereits mit der Zeit von 2:39:36 Stunden den W50-Rekord auf dieser Strecke verbessert. Aufgrund des kurzen Abstandes zwischen beiden Läufen meinte Morchner: "Da bin ich sehr zufrieden mit mir. Ich bin meistens alleine gelaufen. Ich hatte zwar eine kleine Gruppe, aber da habe ich den Anschluss verpasst und bin dann nicht mehr herangekommen."

Im Rahmen des Halbmarathons waren die deutschen Meisterschaften ausgetragen worden. In der Gesamtwertung der Frauen belegte W50-Siegerin Morchner den sechsten Rang.