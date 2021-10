Hamburg

Rohrbruch an Fuhlsbüttler Straße: Bauarbeiten bis Dezember

18.10.2021, 17:34 Uhr | dpa

Nach einem Wasserrohrbruch an einer viel befahrenen Straße in Hamburg-Ohlsdorf werden sich die Reparaturarbeiten bis Dezember hinziehen. Die Fuhlbüttler Straße bleibe bis zum 31. Oktober gesperrt, teilte Hamburg Wasser am Montag mit. Dann werde es bis zum 10. Dezember eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Fuhlsbüttel geben.

Am 6. Oktober war der Bruch einer 100 Jahre alten Trinkwasserleitung entdeckt worden. Austretendes Wasser hatte die Fahrbahn im Bereich Ohlsdorfer Friedhof unterspült und den Asphalt hochgedrückt. Nun müssen nach Angaben des Versorgungsunternehmens ein 150 Meter langer Abschnitt der Leitung ausgetauscht sowie der Fahrbahnbelag erneuert werden.