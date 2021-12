Hamburg

Industrie hängt immer noch hinter Vor-Corona-Zeit zurück

07.12.2021, 15:40 Uhr | dpa

Hamburgs Industrie hängt trotz eines kräftigen Wachstums in diesem Jahr immer noch deutlich hinter dem Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie zurück. In den ersten neun Monaten legte der Umsatz der Industriebetriebe in der Hansestadt binnen Jahresfrist um 11,3 Prozent auf 51,6 Milliarden Euro zu, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Aber gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum vor der Pandemie - den ersten drei Quartalen 2019 - sanken die Umsätze um 10,3 Prozent, wie die Statistiker weiter berichteten.

Im Vorjahresvergleich stieg der Umsatz im Inland mit plus 13,6 Prozent auf 36,0 Milliarden Euro deutlich stärker als der Auslandsumsatz mit einem Zuwachs von plus 6,3 Prozent auf 15,6 Milliarden Euro.