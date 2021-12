Hamburg

Hamburg präsentiert neue Schnellladestationen für E-Autos

20.12.2021, 14:34 Uhr | dpa

E-Autofahrer sollen in Hamburg auf eine Reihe von Schnellladestationen zugreifen können, die innerhalb weniger Minuten genug Strom für etwa 100 Kilometer Fahrleistung liefern. Das kündigten die Wirtschaftsbehörde und die städtische Stromnetz Hamburg GmbH am Montag an. Bis Ende des nächsten Jahres sollen neun dieser sogenannten "High-Power-Charger" (HPC) errichtet werden, weitere sollen folgen. Staatsrat Andreas Rieckhof äußerte sich zuversichtlich, dass die neue Ladetechnologie "den Markthochlauf der Elektromobilität in Hamburg weiter beflügeln wird".

Die Autoindustrie hat immer wieder ein größeres Tempo beim Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur gefordert, "die den Menschen das Vertrauen gibt, dass sie überall laden können". Laut Stromnetz Hamburg gibt es in der Stadt derzeit insgesamt 1300 öffentliche Ladepunkte für E-Autos. Damit gehöre die Hansestadt zu den Städten mit den meisten öffentlich zugänglichen Ladepunkten. Bis 2025 sollen es mehr als 2000 sein.

Schnellladesysteme mit HPC verkürzen den Angaben zufolge die Ladezeiten durch extrem hohe Ladeleistung. Während bei normalen Ladevorgängen mit 22 kW geladen werde, könne bei Schnellladungen mit 170 bis 350 kW Ladeleistung geladen werden. "Batterien können somit innerhalb weniger Minuten Strom für über 100 Kilometer Fahrleistung laden und die benötigte Ladezeit deutlich reduzieren."

Die Standorte der zunächst geplanten neun neuen Schnellladestationen sind nach Angaben der Wirtschaftsbehörde: Elbchaussee 564, Oesterleystraße 2, Daimlerstraße 3, Zirkusweg 12, Eichholz 43, Fuhlsbüttler Straße 179, Rennbahnstraße 26 (Doppelstandort), Robert-Koch-Straße 36.