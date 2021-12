Hamburg

Wieder mehr als 100 Punkte: Towers besiegen die Gießen 46ers

26.12.2021, 20:44 Uhr | dpa

Die Hamburg Towers haben ihren Playoff-Platz in der Basketball-Bundesliga gefestigt. Am Sonntag bezwang die Mannschaft von Trainer Pedro Calles die Gießen 46ers mit 104:82 (53:39) und feierte damit im zwölften Spiel den achten Erfolg. Zudem verbuchten die Hanseaten zum dritten Mal ein dreistelliges Ergebnis in der Liga und den bisher höchsten Saisonsieg. Robin Christen war mit 20 Punkten bester Werfer bei den Gastgebern.

Den besseren Start erwischten die Gäste, die nach knapp fünf Minuten mit 11:7 in Führung lagen. Danach aber dominierten die Towers das Geschehen unter den Körben und erzielten 17 Punkte in Serie. Bis zur Pause agierte das Calles-Team in der Defensive nicht mehr so konsequent, konnte dank einer guten Wurfausbeute aber seine Führung sogar noch ausbauen.

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Towers nahtlos an ihre starke Offensivleistung an und erzielten im dritten Abschnitt sogar 31 Punkte. In der vorletzten Minute knackte Ray McCallum mit einem Drei-Punkte-Wurf die 100er-Marke. Zu diesem Zeitpunkt war die Begegnung längst entschieden. Nächster Gegner der Hamburger ist am 2. Januar Titelverteidiger Alba Berlin,