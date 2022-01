Hamburg

Wetterdienst warnt vor Orkanböen der Windstärke 12

28.01.2022, 19:26 Uhr | dpa

Eine Windfahne zeigt die Windrichtung an. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für die gesamte norddeutsche Küste herausgegeben. Von Samstag, 14.00 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 10.00 Uhr, können in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde auftreten, wie der DWD am Freitag mitteilte. Vor allem an der Ostseeküste könne es aus Südwest, später West auch einzelne Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde geben. Das entspricht Windstärke 12.