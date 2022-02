Hamburg

Towers mit Respekt gegen Bamberger Rumpfteam

14.02.2022, 17:23 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers will sich mit einem Sieg bei Brose Bamberg in die Meisterschaftspause verabschieden. Die Partie wird am Mittwoch (19.00 Uhr) angepfiffen. Danach legt die Liga wegen der WM-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft gegen Israel eine zweiwöchige Pause ein.

Die Hamburger nehmen den neunten Platz ein und benötigen im Kampf um die Playoff-Teilnahme dringend einen Erfolg. Dass Bamberg auf Platz elf zwar große personelle Sorgen hat, am vergangenen Samstag aber mit einem Kader von nur sieben Profis in Gießen gewann, ist für Towers-Coach Pedro Calles Warnung genug. Es gebe eine Menge Gründe, Bamberg nicht zu unterschätzen, sagte der Spanier.

Die Towers haben zwar mit dem Vereinsrekord von 113:103 im jüngsten Spiel gegen Würzburg Rückenwind, doch Calles beklagte Defizite in der Verteidigung. "Die Physis hatte von der ersten Minute an gefehlt", meinte er.