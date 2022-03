Hamburg

Hauptgewinn der Deutschen Fernsehlotterie geht nach Erfurt

07.03.2022, 08:50 Uhr | dpa

Eine Familie aus Erfurt hat bei der Deutschen Fernsehlotterie den Hauptpreis gewonnen und kann sich über 637.730 Euro freuen. Wie die Soziallotterie am Montag mitteilte, hatten Teilnehmer aus Erfurt auch in der Vergangenheit schon eine Glückssträhne. Allein in den letzten vier Monaten habe es bereits zwei hohe Geldgewinne in der Landeshauptstadt gegeben. Am vergangenen Wochenende wurde der erste Rang zweimal gezogen, eine Familie aus Reutlingen gewann die gleiche Summe wie die Erfurter Familie.

Laut Statistik gab es 2021 insgesamt 874.681 Gewinnerinnen und Gewinner bei der Deutschen Fernsehlotterie. Damit habe fast jedes dritte Los einen Gewinn, hieß es. 125 Teilnehmer konnten Geldgewinne von 100.000 Euro und mehr verbuchen. Im Schnitt wurden pro Monat gut 5,9 Millionen Euro als Gewinn ausgeschüttet.

Die Deutsche Fernsehlotterie gibt es seit 1956; sie unterstützt soziale Zwecke. Über die ihr zugehörige Stiftung Deutsches Hilfswerk konnten nach eigenen Angaben bisher rund 9900 Projekte gefördert werden. 2021 wurden rund 35 Millionen Euro an 282 Projekte vergeben.