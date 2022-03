Hamburg

FC St. Pauli im Aufstiegsrennen mehrere Wochen ohne Dittgen

07.03.2022, 18:05 Uhr | dpa

Der FC St. Pauli muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga für mehrere Wochen auf seinen Offensivspieler Maximilian Dittgen verzichten. Der 27-Jährige zog sich bereits in der vergangenen Woche beim DFB-Pokalspiel bei Union Berlin (1:2) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Das teilten die Hamburger am Montag mit. St. Pauli steht neun Spieltage vor dem Saisonende auf dem dritten Platz der Zweitliga-Tabelle und trifft in den kommenden Wochen noch auf die direkten Konkurrenten Werder Bremen, Darmstadt 98 und FC Schalke 04.