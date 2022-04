Hamburg

German Offshore Award für Herrmanns Yacht "Seaexplorer"

05.04.2022, 20:31 Uhr | dpa

Die "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco" von Profi-Segler Boris Herrmann ist am Dienstagabend als beste deutsche Hochseeyacht des Jahres 2021 mit der German Offshore Award ausgezeichnet worden. Herrmann hatte im vergangenen Jahr mit der "Seaexplorer" den fünften Platz bei der Solo-Weltumseglung Vendée Globe belegt.

"Mit diesem kaum zu steigernden seglerischen Abenteuer unter Rennbedingungen hat Boris Herrmann sich und den Segelsport bis in die Hauptnachrichten des deutschen Fernsehens und auf die Titelblätter der Tageszeitungen gebracht", sagte Sportstaatsrat Christoph Holstein in seiner Laudatio im Hamburger Rathaus. Und ergänzte: "Sowohl dieser sportliche Erfolg als auch die öffentliche Begeisterung sind für einen Segler in Deutschland bisher einmalig."

Die Auszeichnung wird jährlich für die beste deutsche Hochseeyacht bei internationalen Regatten vergeben. Grundlage zur Ermittlung der siegreichen Yacht ist eine Formel, in die verschiedene Faktoren wie der Schwierigkeitsgrad der Regatta, die Anzahl der gemeldeten Yachten, die Wetter- und Windbedingungen sowie das Ergebnis im Gesamtklassement eingehen.