Hamburg

Alsterschwäne verlassen Winterquartier

03.05.2022, 02:22 Uhr | dpa

Fast ein halbes Jahr lang mussten die Hamburger Alsterschwäne in ihrem Winterquartier ausharren. Um sie zudem vor der Vogelgrippe zu schützen, lebten die Tiere hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt unter einem Dach. Nun steht endlich wieder Schwimmen unter freiem Himmel an: Die rund 120 Alsterschwäne dürfen am Dienstag (10.00 Uhr) ihr Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich verlassen und wieder ihre angestammten Brutgebiete in der Alster und den Kanälen aufsuchen.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wurde der Termin vorher öffentlich bekannt gegeben. Damit können nun wieder viele Menschen das Spektakel an der Alster und an der Rathausschleuse beobachten. Das sei ein total tolles Gefühl, sagte Schwanenvater Olaf Nieß kurz vor dem Ende der Winterquartierszeit der Deutschen Presse-Agentur.

Das Hamburger Schwanenwesen hat eine jahrhundertelange Tradition. Das Amt des Schwanenvaters gibt es seit 1674. Die Schwäne gelten als eines der Wahrzeichen der Hansestadt.