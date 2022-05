Wechsel in der Medienabteilung des FC St. Pauli

Beim FC St. Pauli gibt es für die kommende Saison einen Wechsel an der Spitze der Medienabteilung. Wie der hanseatische Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, geht Leiterin Anne Kunze (39) im Juni in Mutterschutz und danach für ein Jahr in Elternzeit. Ihre Aufgaben wird interimistisch der langjährige NDR-Journalist Patrick Gensing (48) übernehmen. Die Kommunikation um die Lizenzmannschaft des Vereins gehe an den stellvertretenden Pressesprecher Hannes Bühler über, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter. Anne Kunze ist seit 2019 Medienchefin beim Kiezclub, davor war sie stellvertretende Pressesprecherin.