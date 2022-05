Prozess um Steuerbetrug mit Münzen: Haftstrafen gefordert

Im Prozess um Steuerhinterziehung in H├Âhe von mehr als 21 Millionen Euro beim Handel mit M├╝nzen hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag lange Haftstrafen f├╝r die drei Angeklagten gefordert. Der 74 Jahre alte Inhaber eines M├╝nzhandels soll nach dem Willen der Anklagebeh├Ârde f├╝r sechs Jahre und zehn Monate ins Gef├Ąngnis, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Ein 47 Jahre alter leitender Mitarbeiter der Handelsfirma soll f├╝nfeinhalb Jahre hinter Gitter. F├╝r einen 32-j├Ąhrigen Mitarbeiter einer slowakischen Firma f├╝r M├╝nzhandel beantragte die Staatsanwaltschaft f├╝nf Jahre und zwei Monate.

Zu der Bande soll auch ein 31 Jahre alter Gesch├Ąftsf├╝hrer einer GmbH geh├Ârt haben, der als Scheinlieferant agierte. Der Komplize war bereits Anfang Juli vergangenen Jahres in Chemnitz zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Dieses Urteil ist nach Angaben des Hamburger Gerichtssprechers rechtskr├Ąftig. Die Verteidigung der drei Angeklagten in Hamburg soll am 10. Mai pl├Ądieren, das Urteil k├Ânnte am 16. Mai verk├╝ndet werden.