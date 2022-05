Findet also demn├Ąchst ein dreimonatiges Punk-Festival auf Deutschlands beliebtester Urlaubsinsel statt? Auch wenn dies sicherlich der Wunsch von so manchem Punkrock-Liebhaber sein d├╝rfte, wird schnell klar, dass es sich um einen Scherz handelt.

"Chaostage" sind eine Satire-Aktion

Zwar k├Ânnen Reiselustige in Deutschland ab dem 1. Juni mit dem 9-Euro-Monatsticket f├╝r kleines Geld mit Nah- und Regionalverkehr in der zweiten Klasse fahren ÔÇô und damit ist es theoretisch auch f├╝r fast jeden m├Âglich, zum Beispiel von Hamburg aus nach Sylt zu fahren.

Doch in dem Facebook-Event hei├čt es: "Diese Veranstaltung ist reine Satire und stellt keinerlei Aufruf dar nach Sylt zu reisen." Die "Chaostage" schlie├čen sich vielmehr an eine Reihe von Witzen an, die Nutzer auf Twitter ├╝ber die Bef├╝rchtungen der Insulaner machen, dass Sylt im Sommer ├╝berf├╝llt sein k├Ânnte.