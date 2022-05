Pl├Âtzlich ist Sylt ein Trend: Die Urlaubsinsel der Reichen k├Ânnte zum neuen Touri-Hotspot werden. Der Grund: das 9-Euro-Monatsticket, mit dem man bald sehr g├╝nstig von Hamburg nach Sylt kommt.

In wenigen Wochen ist es soweit: Das 9-Euro-Monatsticket f├╝r den ├ľffentlichen Nahverkehr soll im Juni allen Reiselustigen in Deutschland zur Verf├╝gung stehen. Dann k├Ânnen Fahrg├Ąste bundesweit f├╝r 9 Euro pro Monat im Nah- und Regionalverkehr in der zweiten Klasse fahren.

Doch es gibt einen Haken: Ausgenommen sind der Fernverkehr der Deutschen Bahn AG, also zum Beispiel ICE oder IC. Auf Twitter entwickelte sich angesichts des in den Startl├Âchern steckenden, besonders g├╝nstigen Tickets eine lebhafte Diskussion ÔÇô denn die liebste Urlaubsinsel der Reichen, Sch├Ânen und jenen, die sich f├╝r das ein oder andere davon halten, ist mit dem 9-Euro-Monatsticket auch f├╝r Otto Normalo in greifbarere N├Ąhe ger├╝ckt.

Mit dem 9-Euro-Monatsticket nach Sylt ÔÇô m├Âglich mit dem Regionalexpress

Wie sieht es auf Sylt also aus, wenn sich dort k├╝nftig mit dem Monatsticket ausgestattete Spontan-Urlauber zwischen feiner Sansibar und Gosch-Fischerbude tummeln? Auf Twitter lie├čen die Nutzer am Donnerstag ihrer Fantasie freien Lauf ÔÇô und der Begriff "Sylt" eroberte den ersten Platz in der Liste der auf der Plattform am meisten besprochenen Inhalte: