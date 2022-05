Montblanc-Haus in Hamburg eröffnet: Mit Maggie Gyllenhaal

Original-Handschriften von Ernest Hemingway oder Frida Kahlo sind ebenso zu sehen wie mehr als 400 Schreibgeräte: In Hamburg ist am Dienstag das Montblanc-Haus eröffnet worden. Der Schreibgeräte-Hersteller mit Sitz in der Hansestadt erzählt dort die Geschichte des Start-Ups, das später das weltbekannte Unternehmen Montblanc wurde. Tickets für die Ausstellung gibt es vom 16. Mai an.