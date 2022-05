Abschiede bei St. Pauli, Holstein will Neunter bleiben

Der FC St. Pauli und Holstein Kiel wollen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) mit einem guten Gef├╝hl in die Sommerpause der 2. Fu├čball-Bundesliga gehen. Trotz des verpassten Aufstiegs peilt der Kiezclub mit seinen Fans in dem mit 29 546 Zuschauern erneut ausverkauften Millerntorstadion noch einmal Partystimmung an. Ein Sieg gegen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna D├╝sseldorf w├╝rde dazu passen.