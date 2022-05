Fantastische Vier starten Jubiläumstour in Hamburg

Zwei Jahre mussten die Fans der Fantastischen Vier darauf warten: Am Samstag (19.30 Uhr) beginnt in Hamburg die JubilĂ€umstournee der Hip-Hop-Band. Unter dem Motto "FĂŒr immer 30 Jahre live" stehen Smudo, Michi Beck, Thomas D. und And.Ypsilon dann auf der BĂŒhne der Barclays Arena. Im GepĂ€ck haben sie alle relevanten "Fanta"-Hits aus 30 Jahren Bandgeschichte. Auf den Auftakt in der Hansestadt folgen 14 weitere Konzerte, unter anderem in MĂŒnchen, Stuttgart, Köln, Berlin, ZĂŒrich und Wien.