Universum-Boxer Kossobutski hofft nach Sieg auf WM-Kampf

Profiboxer Schan Kossobutski kommt einer WM-Chance immer näher. Der kasachische Schwergewichtler aus dem Hamburger Universum-Boxstall besiegte am Samstagabend vor 4500 Zuschauern in der ausverkauften Arena im Wilhelmsburger Inselpark den Franzosen Johann Duhaupas durch technischen K.o. in der fünften Runde. Der 33-jährige Kossobutski sicherte sich den internationalen Titel des WBC, der ihn in der Rangliste voranbringt.