SCM siegt 32:22, muss aber die Meister-Party vertagen

Die vorgezogene Meisterschaft haben die Bundesliga-Handballer des SC Magdeburg zwar nicht gefeiert, doch die Mannschaft von Trainer Benet Wiegert kam am Sonntag zu einem ungefährdeten 32:22 (17:11)-Auswärtssieg beim HSV Hamburg. Beste Werfer vor den 3745 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle Hamburg waren der Magdeburger Omar Ingi Magnusson mit zwölf und der Hamburger Niklas Weller mit vier Toren. "Wir wären schon gerne Meister geworden", sagte SCM-Linksaußen Matthias Musche nach der Partie: "Schade, aber wir haben das gemacht, was in unserer Hand lag und das Spiel gewonnen."