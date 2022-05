Hamburg Hans-Dieter Dreher siegt im Championat von Hamburg Von dpa 26.05.2022 - 17:58 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Springreiter Hans-Dieter Dreher aus dem baden-w├╝rttembergischen Eimeldingen hat das Championat von Hamburg gewonnen. Im Stechen setzte sich Dreher am Donnerstag auf Vestmalle Des Cotis fehlerfrei in 43,34 Sekunden vor Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) auf Chesmu in 43,78 Sekunden und Mario Stevens (Molbergen) auf Starissa in 44,71 Sekunden durch. Das zur Derby-Woche im Hamburger Stadtteil Klein Flottbek geh├Ârende Springen war mit 70.000 Euro dotiert.

In der Qualifikation f├╝r das Dressur-Derby war Frederic Wandres (Hagen) auf Hot Hit die Nummer eins. Der Derby-Gewinner von 2019 siegte vor der jetzt in England lebenden Hamburgerin Kathleen Kr├Âncke auf San Royal und Hendrik Lochthowe (M├╝nchen) mit Bricco Barone. Das Trio ermittelt am Sonntag (11.00 Uhr) im Finale mit Pferdewechsel den Sieger. Wandres will mit Dom Perignon starten, Kr├Âncke in den Sattel von Hampton Court steigen.