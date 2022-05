Bäderland sucht händeringend Personal

Wer sehr gut schwimmen und tauchen kann, flie├čend deutsch spricht und noch einen Job in Hamburg sucht, sollte mal beim B├Ąderland sein Gl├╝ck versuchen. Dort werden allein f├╝r die Sommersaison noch rund 40 bis 50 Rettungsschwimmer h├Ąnderingend gesucht, wie B├Ąderlandsprecher Michel Dietel der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. "Jeder einzelne z├Ąhlt." Die Bewerber m├╝ssten allerdings ihre F├Ąhigkeit, Menschen zu retten, direkt im Becken beweisen. Dazu geh├Âren unter anderem bis zu sechs Meter tiefes Tauchen, 25 Meter Streckentauchen, Schwimmen und Retten in Kleidungen und das Reanimieren von Geretteten. "Das alles ist nicht ohne, das schafft man nicht mal eben so aus dem Stand." Nicht wenige Bewerber seien in den vergangenen Wochen an genau dieser H├╝rde gescheitert. "Wir erleben auch, dass wir am Ende die Kandidaten selbst retten m├╝ssen."