Damen-Teams vom HTHC und Alster Hamburg erreichen Endrunde

Die Damen des Harvestehuder THC Hamburg stehen ├╝berraschend in der Endrunde um die deutsche Hockey-Meisterschaft in Bonn (4./5. Juni). Am Samstag setzte sich das Team von Trainer Paul Pongs bei Rot-Weiss K├Âln im zweiten Viertelfinal-Spiel der Serie "best of three" 4:2 (1:1) nach Penaltyschie├čen durch und kam damit zum entscheidenden zweiten Sieg. Schon im ersten Duell in Hamburg vor zwei Wochen hatte der HTHC im Penaltyschie├čen gesiegt.