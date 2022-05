Nordkirche feiert Jubiläum: Begrenzte Teilnehmerzahl

Die Nordkirche feiert am Pfingstmontag ihr zehnj├Ąhriges Jubil├Ąum. Zum Festgottesdienst im Ratzeburger Dom sind 400 G├Ąste zugelassen, wie ein Kirchensprecher mitteilte. Zu einem anschlie├čenden Festakt werden Vertreter der Landesregierungen von Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern erwartet, sowie Bisch├Âfe aus den Partnerkirchen weltweit. Anders als bei der Gr├╝ndungsfeier sollen sich die rund 1000 Gemeinden nicht auf dem Fest pr├Ąsentieren, sondern in ihren eigenen Pfingstgottesdiensten eine Verbindung zu diesem Festtag herstellen.

Die maximale Teilnehmerzahl sei vor dem Hintergrund der Corona-Sicherheitsma├čnahmen bereits erreicht, hie├č es. Interessierte k├Ânnten den Festgottesdienst im Livestream verfolgen oder auf einer Gro├čleinwand in der Kirche St. Petri in Ratzeburg. Landesbisch├Âfin Kristina K├╝hnbaum-Schmidt lud alle Gemeinden der Nordkirche ein, das Motto "Zusammen Nordkirche" in Gottesdiensten und Andachten mitzufeiern - "als gemeinsames und st├Ąrkendes Signal in einer Welt, die sich nach Frieden sehnt".