Hannover

AfD fordert Ende von Corona-Beschränkungen in Niedersachsen

12.05.2020, 11:41 Uhr | dpa

Die AfD hat ein Ende der Corona-Beschränkungen in Niedersachsen gefordert. "Wo sehen Sie hier die Verhältnismäßigkeit, die Angemessenheit", sagte AfD-Fraktionschefin Dana Guth am Dienstag im Landtag in Hannover. Nur 0,026 Prozent der Bevölkerung in Niedersachsen seien derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Die Frage sei, wie lange die Bevölkerung Einschränkungen angesichts dieser Zahlen noch weiter mittrage.

Landauf, landab werde der Ruf lauter, die Beschränkungen abzuschaffen, sagte Guth. Es sei unlauter, alle Demonstranten pauschal als Extremisten abzustempeln. Die Bevölkerung brauche nicht bevormundet zu werden. "Beenden Sie diesen Shutdown, ehe die wirtschaftlichen Schäden nicht mehr einzufangen sind", sagte Guth an die Adresse von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).