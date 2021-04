Münzen und Schmuck

Frau schmuggelt Gold in Hosen und Socken

20.04.2021, 15:15 Uhr | dpa

Die Ärmelabzeichen von zwei Zollbeamten (Symbolbild): Am Flughafen entdeckten die Beamten Gold in einem Koffer. (Quelle: picture alliance /dpa)

Am Flughafen Hannover ist Zollbeamten eine Goldschmugglerin ins Netz gegangen. In einem Koffer entdeckten sie die teure Ware. Die Frau muss sich nun einem Verfahren wegen Steuerhinterziehung stellen.

Gold im Wert von 40.000 Euro hat eine Frau am Flughafen Hannover einzuschmuggeln versucht. Die 100 Münzen sowie Halsketten und Anhänger waren in ihrem Koffer in Hosen und Socken versteckt, wie der Zoll am Dienstag mitteilte.



Den Angaben nach war die 45-Jährige aus Bielefeld am vergangenen Freitag mit einem Flug aus der Türkei gelandet. Bei einer stichprobenmäßigen Kontrolle durchleuchteten Zollbeamte den Koffer und stießen auf das Gold.



Das Schmuggelgut wurde sichergestellt. Auf die Frau kommen eine dicke Steuerrechnung und ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung zu. Den Angaben nach war es der größte Goldfund des Zolls der letzten drei Jahre am Flughafen Hannover.