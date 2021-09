Wer hat Justin-Tyron gesehen?

Polizei sucht zehnjähriges Kind in Hannover

30.09.2021, 18:12 Uhr | t-online

Im Hannoveraner Stadtbezirk Döhren ist die Polizei derzeit auf der Suche nach einem Kind. Seit dem Mittag wird der zehnjährige Justin-Tyron vermisst.

Die Polizei in Hannover sucht seit Donnerstag nach einem zehnjährigen Jungen. Nach Angaben der Beamten war Justin-Tyron D. gegen Mittag mit Zustimmung seiner Erziehungsberechtigten an der Haltestelle "Döhrener Turm" in eine Stadtbahn gestiegen. Von dort aus sollte er eine Station Richtung Süden bis zur Haltestelle "Fiedelerstraße" fahren.

Doch der Zehnjährige kam nicht zu Hause an. In welche Linie er eingestiegen ist, ist unklar. Die Polizei leitete eine Suche ein, die bis zum späten Nachmittag nicht zum Erfolg führte.

Wie die Polizei schreibt, leidet der Junge unter einer Impulskontrollstörung, eine Eigengefährdung sei daher nicht ausgeschlossen. Justin-Tyron war demnach schon mehrfach verschwunden. Er interessiert sich sehr für Busse und Züge. Daher sei es möglich, dass er sich in der Nähe dieser aufhält.

Mit einem Foto sucht die Polizei nun nach ihm. Er ist etwa 1,30 Meter groß und von normaler Statur. Er hat dunkelbraunes, schulterlanges und lockiges Haar. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine grüne Jacke, eine blau-graue Hose und graue Turnschuhe mit neonfarbenen Schnürsenkeln. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 0511 109-3617 zu melden.