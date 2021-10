A7 bei Hannover

Chemietransporter fängt Feuer – Strecke gesperrt

28.10.2021, 13:05 Uhr | dpa, pb

Brennender Transporter auf der A7: Die Strecke war auch am Donnerstag noch gesperrt. (Quelle: Feuerwehr Lehrte)

Auf der A7 bei Hannover geht weiterhin nichts. Ein Gefahrguttransporter geriet in Brand und sorgte für eine Sperrung in beide Richtungen. Die Löschung des Wagens dauert seit Stunden an.

Die Autobahn 7 zwischen Hamburg und Hannover ist an diesem Donnerstag auf der Strecke zwischen den Autobahnkreuzen Hannover/Ost und dem Hannover/Kirchhorst weiter gesperrt. Grund dafür sind zwei Unfälle, die sich bereits am Mittwoch ereignet hatten.

Zunächst war am Mittwochnachmittag gegen 13 Uhr dort ein Gefahrguttransporter in Brand geraten, so eine Sprecherin der Feuerwehr.



Feuerwehr auf der A7: Noch immer sind Einsatzkräfte nach einem Unfall am Mittwoch im Einsatz. (Quelle: Julian Strathenschulte/dpa)



Der Fahrer habe zunächst Rauch bemerkt und sei rechts ran gefahren. Ursache für den schwierig zu löschenden Brand sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen.

A7 bei Hannover: Streckensperrung dauert an

Der Lkw habe Kaliumhydroxid transportiert, das etwa in der Waschmittelfabrikation zur Herstellung weicher Seifen verwendet wird. Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet, waren die Einsatzkräfte auch am Donnerstagvormittag immer noch damit beschäftigt, die Ladung des Lkws herunterzukühlen.



Einsatzkräfte bei Hannover: Die Kühlung des Chemietransporters beschäftigt die örtliche Feuerwehr seit Mittwoch. (Quelle: Feuerwehr Lehrte)



Am Mittwochabend war es auf der A7 dann in einem Rückstau zu einem Auffahrunfall gekommen: Dabei wurde zwischen der Anschlussstelle Laatzen und der Tank-Raststätte Wülferode in Fahrtrichtung Hamburg der Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt.



Nach Angaben eines Notarztes bestehe wohl Lebensgefahr. Der Fahrer habe womöglich das Stauende übersehen und sei auf einen Sattelzug aufgefahren. Die Strecke war auch am Donnerstagmittag noch gesperrt, wie der ADAC berichtet.