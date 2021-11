Feuerwehreinsatz in Hannover

Industriehalle stand in Flammen – weiterhin Löscharbeiten

06.11.2021, 10:24 Uhr | dpa, t-online

Feuerwehrleute löschen den Brand einer Industriehalle am Brinker Hafen: Zahlreiche Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen an. (Quelle: Moritz Frankenberg/dpa)

Feueralarm in Hannover: In einer Halle eines Recyclingbetriebs ist am Freitag ein Brand ausgebrochen – große Rauchwolken stiegen auf. Die Feuerwehr ist immer noch im Einsatz.

Ein Brand ist am Freitag in einer großen Industriehalle im Norden Hannovers ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot in dem Betrieb im Brinker Hafen im Einsatz, sagte ein Sprecher am Freitag.



Feuerwehrleute löschen von einer Drehleiter aus den Brand einer Industriehalle am Brinker Hafen: Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.



Wie der NDR berichtete, brannte es zeitweise in drei Hallen eines Unternehmens. Am Abend teilte die Feuerwehr auf Twitter mit, dass der Brand noch immer nicht vollständig unter Kontrolle sei. Die Löschmaßnahmen würden aber Wirkung zeigen, das Feuer habe man auf einen Hallenbereich begrenzen können.

Hannover: Löscharbeiten auch noch am Samstag

Auch Stunden nach Ausbruch des Großbrandes ist die Feuerwehr weiter mit Löscharbeiten beschäftigt. Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr bekämpften in der Nacht zu Samstag und am frühen Samstagmorgen aufflammende Brandstellen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Nachlöscharbeiten sollten voraussichtlich noch den ganzen Samstagvormittag über andauern. Ein Großteil der etwa 200 Einsatzkräfte wurde aber am Vorabend abgezogen.

Die Menschen, auch in den angrenzenden Stadtteilen, seien gewarnt worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Es könne zu Geruchsbelästigungen kommen. Am Nachmittag hatte die Feuerwehr mitgeteilt, dass bisher keine "messbare Schadstoffkonzentration" feststellbar war. Am Abend hielten die Messungen weiter an.



Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde das Feuer kurz nach Mittag gemeldet, ein Zeuge bemerkte demnach Rauch. Die schwarze Rauchsäule sei schon von weitem zu sehen. Personen wurden laut NDR bisherigen Erkenntnissen nach nicht verletzt.