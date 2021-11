Unfall auf der A2

Pkw und Lkw gehen in Flammen auf – ein Toter

09.11.2021, 07:07 Uhr | dpa, t-online

Auf der Autobahn 2 in Hannover ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen. Der 32-Jährige fuhr mit seinem Wagen auf einen Lkw auf – dann brannten die Fahrzeuge.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 in der Region Hannover ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Auto und ein Lkw seien an dem Unfall in der Nacht zum Dienstag beteiligt gewesen und in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Ein Mensch sei gestorben.

Gegen 01.40 Uhr war ein BMW 328i auf einen Lastwagen kurz hinter der Anschlussstelle Herrenhausen geprallt. Der Wagen habe sich dann unter dem Auflieger des Sattelzugs verkeilt. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Während der Autofahrer sich nicht rechtzeitig befreien konnte und verstarb, blieb der Fahrer des Lkw unverletzt, wie die Polizei berichtet.

Unfall bei Hannover: Hoher Sachschaden

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover gab am frühen Dienstagmorgen weitere Details bekannt: Der Autofahrer war demnach 32 Jahre alt und befuhr den rechten Fahrstreifen der A2 in Richtung Dortmund. Doch nähere Details zur Ursache gibt es bisher nicht, heißt es weiter.

Wegen des Unfalls sei die Autobahn in Richtung Dortmund bis zum frühen Morgen für den Verkehr gesperrt geblieben. Zudem sorgte aufsteigender Rauch für Sichtbehinderungen. Die Beamten gaben den Schaden mit rund 205.000 Euro an.