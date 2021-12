"Zumutbare Lösung"

2G tritt im Einzelhandel in Kraft

13.12.2021, 16:08 Uhr | dpa

In Niedersachsen dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene im Einzelhandel einkaufen. Um Kontrollen zu erleichtern, sollte in den Innenstädten ein Bändchen-System eingeführt werden. An einigen Stellen sorgte dies allerdings für Verwirrung.

Seit Montag gilt die 2G-Regel im Einzelhandel auch in Niedersachsens Geschäften. Wer nicht gegen Corona geimpft oder von dem Virus genesen ist, kann damit nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen. Die Gewerkschaft Verdi begrüßte es, dass der Handel unter diesen Bedingungen geöffnet bleiben könne. Aus Sicht der Beschäftigten handele es sich um eine zumutbare Lösung, um alles für den Schutz der Mitarbeiter, aber auch der Kunden zu tun.

Positiv hervorzuheben seien dabei Konzepte, bei denen nicht einzelne Geschäfte für die Kontrolle der 2G-Regel zuständig seien, erklärte ein Verdi-Sprecher. Er verwies auf Städte, die den 2G-Nachweis mit der Ausgabe von Bändchen oder Stempeln ermöglichen.

2G könnte Weihnachtsgeschäft zum Erliegen bringen

Allerdings kam es am Montag auch mit Bändchen teils zu Verwirrung. So zeigten in Hildesheim viele Kunden das Bändchen vor, das auf dem dortigen Weihnachtsmarkt als 2G-plus-Nachweis gilt. Für den Einzelhandel ist es aber nicht gültig. "Man muss viel erklären", berichtete Kerstin Regner von ihren 2G-Kontrollen als stellvertretende Filialleiterin von Woolworth in Hildesheim.

Der Handelsverband hatte bereits im Vorfeld erklärt, mit der Einführung der 2G-Regel sei damit zu rechnen, dass das Weihnachtsgeschäft in den Innenstädten weitgehend zum Erliegen komme.