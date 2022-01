Drogen und Messer sichergestellt

Mann bricht in Haus ein und legt sich schlafen

06.01.2022, 17:43 Uhr | t-online, EP

Auf frischer Tat ertappt: Polizeibeamte in Hannover staunten nicht schlecht, als sie im Einsatz einen Einbrecher schlafend im Bett der Hausbewohner fanden – die Beamten konnten ihn nicht wecken.

Schlafend in einem fremden Bett hat die Polizei Hannover einen Einbrecher vorgefunden. Der Mann war Donnerstagnacht in Herrenhausen in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Ein Nachbar hatte gegen 3.30 Uhr die Polizei alarmiert, als er eine Person mit einer Taschenlampe in dem Haus in der Straße Am Herrenhäuser Bahnhof gesehen hatte. Die Bewohner sollten nicht zu Hause sein.

Hannover: Mutmaßlicher Einbrecher nicht ansprechbar

Die Beamten entdeckten zwei eingeschlagene Fensterscheiben. Auch Lichtschein und Geräusche waren aus dem Haus zu vernehmen. Nachdem das Gebäude von Einsatzkräften umstellt wurde, durchsuchten Beamte das Innere.

Im Obergeschoss dann die Überraschung: Ein 25-Jähriger, der nicht ansprechbar war, lag im Bett der Bewohner. Medizinische Rettungskräfte wurden hinzugerufen, um den Gesundheitszustand des Einbrechers festzustellen. Nach kurzer Zeit konnten sie Entwarnung geben.

Nach Durchsuchung: Mehrere Anzeigen gegen 25-Jährigen

Des Weiteren entdeckten die Einsatzkräfte eine geringe Menge Marihuana bei dem Mann. Diese versteckte er in einem Schal am Kinn. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf die Wache genommen. Bei einer Durchsuchung wurde zusätzlich ein Küchenmesser bei ihm festgestellt.

Nun soll er einem Haftrichter vorgestellt werden. Außerdem ermittelt die Zentrale Ermittlungsgruppe "Wohnungseinbruchdiebstahl" gegen ihn wegen Einbruchs, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.