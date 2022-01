Stark unterkühlt und verdreckt

14-Jährige klettert auf Güterzug – und erlebt Horrorfahrt

17.01.2022, 20:20 Uhr | t-online, EP

Eine nervenaufreibende Fahrt hat eine 14-Jährige aus Niedersachsen hinter sich. Das Mädchen war auf einen Güterzug geklettert. Als der Zug losfuhr, gelang ihr der Absprung nicht mehr.



In der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine 14-Jährige in Niedersachsen für Aufsehen gesorgt. Das Mädchen war zusammen mit anderen Minderjährigen auf einen Güterzug bei Magdeburg gestiegen, um auf dessen Trittbrett mitzufahren.

Als der Zug anfuhr, sprangen ihre Freunde ab. Nur das Mädchen schaffte es nicht rechtzeitig: Sie musste auf dem fahrenden Waggon fast eine Stunde bis Cremlingen ausharren. Mit bis zu 100 Kilometern in der Stunde sauste die Jugendliche daraufhin durchs Land.



Eigentlich hatten die Jugendlichen nach Angaben der Polizei nur bis zur nächsten Haltestelle mitfahren wollen. Ihr Fehler: Güterzüge halten nicht an den Bahnhöfen, sondern auf offener Strecke.



Mädchen nach Fahrt in Braunschweiger Klinikum behandelt

Als der Fahrer des Güterzugs an einer Baustelle dann einen Halt einlegen musste, klopfte das Mädchen beim Lokführer an die Tür. Wegen der winterlichen Temperaturen von minus 3,5 Grad war sie stark unterkühlt und verschmutzt. Auch ein Schuh war ihr bei der wilden Fahrt abhandengekommen, wie die Polizei am Montag berichtete.

Die Trittbrettfahrerin wurde im Klinikum Braunschweig behandelt. Die Bundespolizei suchte den Zug außerdem nach weiteren blinden Passagieren ab. Gegen die Eltern des Mädchens wurde nun eine Strafanzeige erhoben. Diese müssen sich auch dafür verantworten, dass die Minderjährige nach 24 Uhr ohne Erziehungsberechtigte unterwegs war.