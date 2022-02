Hannover

Grünen-Fraktionschefin: "Unsere Zeit ist im Kommen"

18.02.2022, 08:39 Uhr | dpa

Niedersachsens Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg will ihre Partei bei den Landtagswahlen im Herbst so stark wie nie zuvor machen. Das Ziel sei eine "starke Regierungsbeteiligung", sagte Hamburg der "Neuen Presse" (Freitag) in Hannover. Die Grünen hätten sich im Land massiv gesteigert, die Partei liege in Umfragen inzwischen stabil bei rund 16 Prozent. "Ich bin mir sicher, dass wir in Niedersachsen in Zukunft auch Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten stellen können. Unsere Zeit ist im Kommen. Gerade stellt sich die Frage nicht", betonte sie. An die aktuellen Werte der SPD kämen die Grünen nicht heran.

Hamburg erklärte, die Zeit, in der "die Grünen als Anhängsel der SPD gesehen wurden, ist vorbei. Wir kämpfen als eigenständige, starke Kraft". Ihr Ziel sei vor allem, gegen die Klimakrise zu kämpfen: "Wenn das nicht geschieht, brauchen wir überhaupt nicht darüber zu sprechen, was wir uns künftig noch so alles leisten können." Sie kritisierte, dass "die Energiewende bei uns noch immer blockiert" wird, obwohl es viel Fläche für Windräder gebe.