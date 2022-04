Hannover

Annabad in Hannover eröffnet Freibadsaison

22.04.2022, 11:11 Uhr | dpa

Als erstes Schwimmbad in der Landeshauptstadt hat das Annabad am Freitag seine Freibadsaison eröffnet. Mit einem Sprung in das laut Thermometeranzeige 21,4 Grad warme Wasser war der Hannoveraner Polizeipräsident Volker Kluwe einer der ersten Badegäste. Vor rund einer Woche wurde das Becken im vom Polizeisportverein betriebenen Annabad nach der Winterpause wieder befüllt. Zum Saisonstart wurde das Wasser dann immer weiter hochgeheizt. Die weiteren Freibäder in und um Hannover starten nach Angaben der Landeshauptstadt ab dem 1. Mai ihre Saison.