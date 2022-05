Dabrowski verlässt 96 im Sommer: Weiter warten auf Leitl

Hannover Dabrowski verlÀsst 96 im Sommer: Weiter warten auf Leitl Von dpa 05.05.2022 - 17:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Christoph Dabrowski wird Hannover 96 nach dieser Saison verlassen. Nachdem der Fußball-Zweitligist dem 43 Jahre alten Trainer mitgeteilt hatte, dass er in der 2. Liga nicht mehr mit ihm plant, wird Dabrowski auch nicht in den Nachwuchsbereich der Niedersachsen zurĂŒckkehren. "Meine nĂ€chsten Schritte werden im Profifußball sein. Das ist der Weg, den ich weitergehen möchte", wurde Dabrowski am Donnerstag in einer Clubmitteilung zitiert.

In der Pressekonferenz vor dem Spiel beim Hamburger SV am Samstag zeigte sich Dabrowski wenig spĂ€ter enttĂ€uscht vom Umgang des Vereins mit ihm in den vergangenen Tagen. "Es steht außer Frage, dass ich mir letzte Woche die Frage gestellt habe, ob wir uns vor so einem wichtigen Spiel ĂŒber eine Trainerdiskussion unterhalten mĂŒssen. Da habe ich eine andere Vorstellung von Kommunikation", sagte Dabrowski.

In der vergangenen Woche war kurz vor dem Spiel gegen den Karlsruher SC durchgesickert, dass Dabrowski in Hannover keine Zukunft hat. Dennoch siegte 96 gegen den KSC mit 2:0 und sicherte die Klasse. Ob er bereits Angebote von anderen Clubs habe, wollte der Ex-Profi nicht sagen. "Dazu werde ich mich jetzt nicht Ă€ußern", sagte Dabrowski.

Dabrowski war seit 2013 als Trainer in der 96-Akademie tĂ€tig. In dieser Saison hatte er das Zweitliga-Team in prekĂ€rer Situation von Jan Zimmermann ĂŒbernommen. Zwei Spieltage vor Schluss haben die 96er den Klassenerhalt sicher.