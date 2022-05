Zehn Kommunen von Verteilung von Flüchtlingen ausgenommen

In insgesamt zehn nieders├Ąchsische Kommunen werden derzeit wegen zu starker Belastung keine Fl├╝chtlinge aus der Ukraine mehr verteilt. Die St├Ądte Braunschweig, Oldenburg, Osnabr├╝ck und Wolfsburg sowie die Landkreise Celle, Cloppenburg, Heidekreis, Holzminden, Osnabr├╝ck und Vechta seien hiervon vor├╝bergehend ausgenommen, teilte das Innenministerium am Freitag in Hannover mit. Prognosen zur Zahl k├╝nftiger Kriegsfl├╝chtlinge aus der Ukraine und der m├Âglichen Belastung einzelner Kommunen seien nicht m├Âglich, sagte eine Sprecherin. Dies h├Ąnge stark von den weiteren Entwicklungen und dem Kriegsgeschehen in der Ukraine ab.