Rechtsextreme Szene gespalten über Ukraine-Krieg

Die rechtsextreme Szene ist nach Einsch├Ątzung des nieders├Ąchsischen Verfassungsschutzes uneins in der Bewertung des Ukraine-Kriegs. Einerseits werde Russlands Pr├Ąsident Wladimir Putin in der Szene verteidigt mit der Darstellung, die Aggression gehe von der Nato unter der F├╝hrung der USA aus. Andererseits sei in einem rechtsextremen Telegram-Kanal mit 300 Beteiligten dazu aufgerufen worden, sich an der Bildung pro-ukrainischer Einheiten zu beteiligen. ├ťber Ausreisen von nieders├Ąchsischen Rechtsextremen zur Beteiligung an Kampfhandlungen in der Ukraine l├Ągen jedoch keine Erkenntnisse vor, teilte der Verfassungsschutz auf Anfrage mit.