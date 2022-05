Land will Zusammenarbeit mit polnischer Region ausbauen

Niedersachsens Landesregierung will die Zusammenarbeit mit der polnischen Partnerregion Niederschlesien vertiefen. Die Erfahrung von Flucht und Vertreibung verbinde viele Menschen in Niedersachsen und Niederschlesien, sagten Europaministerin Birgit Hon├ę und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) am Sonntag nach einer viert├Ągigen Reise in die Woiwodschaft. Hon├ę sprach sich f├╝r eine engere kommunale und regionale Zusammenarbeit ├╝ber L├Ąndergrenzen hinweg aus. Gerade angesichts der Herausforderungen zeige sich der Wert bestehender Kontakte, was auch beim Wiederaufbau der Ukraine helfen k├Ânne.