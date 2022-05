Landesbischof Meister fordert Hilfen für ukrainische Kinder

Die Landeskirche Hannovers hat mehr Hilfen f├╝r nach Niedersachsen gefl├╝chtete ukrainische Kinder angemahnt. Die kurzfristige Aufstockung der Gruppengr├Â├čen in den Kindertagesst├Ątten reiche nicht aus, sagte Landesbischof Ralf Meister am Donnerstag an die Adresse der rot-schwarzen Landesregierung. Manchen M├╝ttern und Kindern falle es noch schwer, Pl├Ątze in Kitas anzunehmen.