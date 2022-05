Linken-Chefin: Lage ist "ernst, aber nicht aussichtslos"

Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler hat die Lage ihrer Partei nach drei verpatzten Landtagswahlen in Folge als "ernst, aber nicht aussichtslos" bezeichnet. Sie Ă€ußerte sich optimistisch, kĂŒnftig wieder gute Ergebnisse bei Wahlen einzufahren. "Wir haben es selber in der Hand", sagte Wissler am Samstag beim Landesparteitag der Linken in Hannover. Es gebe das Potenzial fĂŒr Mehrheiten fĂŒr eine linke Politik, die Linke hĂ€nge nicht fest im Loch von fĂŒnf Prozent oder darunter. DafĂŒr mĂŒsse sie ihr Thema soziale Gerechtigkeit betonen. Beim zweitĂ€gigen Landesparteitag beschlossen die Linken ihr Programm fĂŒr die Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober.