Nach der wegen des Ausbruchs der Covid-Pandemie abgesagten Tour im Jahr 2020 habe man sich ĂŒber das BĂŒhnen-Comeback sehr gefreut – nun also der RĂŒckschlag, der fĂŒr die Band "wirklich hart" sei. Die Karten fĂŒr das Konzert in Koblenz sollen erstattet werden.

AnnenMayKantereit hatten ihre Tour in diesem Jahr am 7. Mai in Potsdam gestartet, die Reise soll Ende Dezember in der Kölner Lanxess-Arena ihren Abschluss finden.

Dazwischen sind fĂŒr May und Co. noch einige Auftritte bei Festivals im Sommer geplant: darunter etwa beim Kessel Festival in Stuttgart (25. Juni), beim Dockville in Hamburg (19. bis 21. August), dem Superbloom in MĂŒnchen (3. und 4. September) sowie beim Lollapalooza-Festival im Berliner Olympiastadion am 24. September.