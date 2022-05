VDMA: Wachstum hängt an Energie und China, Ausfall Russland?

Der Maschinenbau als eine der wichtigsten deutschen Exportbranchen knĂŒpft seine Hoffnungen in diesem Jahr an die Energiesicherheit und eine Entspannung der Handelsprobleme in China. Zu Beginn der Hannover Messe am Montag sprach der PrĂ€sident des Verbands VDMA, Karl Haeusgen, von Belastungen aus dem Ukraine-Krieg, in den Lieferketten und beim Nachschub, die auf die Konjunktur drĂŒckten. "Aber zugleich können wir auf ein sehr hohes Auftragspolster blicken", ergĂ€nzte er. "Deshalb rechnen wir fĂŒr 2022 weiter mit einem realen Produktionswachstum, mĂŒssen unsere Prognose aber von bisher plus 4 Prozent auf plus 1 Prozent reduzieren."