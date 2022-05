Weniger Schaden durch Maschinenbau-Plagiate

"Gerade kleinere Unternehmen trifft Produktpiraterie relativ hart", sagte Jarisch. Auff├Ąllig sei, dass diese seltener dagegen vorgingen, auch weil der Aufwand hoch sein k├Ânne. Insgesamt w├╝rden hingegen ├Âfter Ma├čnahmen gegen F├Ąlschungen ergriffen, so Zimmermann: In zwei Dritteln der F├Ąlle bleibe die Entdeckung nicht folgenlos, vor zwei Jahren war es gut die H├Ąlfte. In China k├Ânne man Plagiatoren ebenfalls verklagen - doch der Ausgang sei mitunter offen: "Wenn man einen erwischt hat, gibt es keine Garantie, dass man Recht bekommt."