Staatssekretärin: Ölembargo darf kein EU-Land benachteiligen

Nach der Einigung auf ein Teil-├ľlembargo gegen Russland hat Wirtschaftsstaatssekret├Ąrin Franziska Brantner gefordert, dringend f├╝r Chancengleichheit unter den EU-L├Ąndern zu sorgen. Staaten, die ihr ├ľl vorrangig ├╝ber den Seeweg geliefert bek├Ąmen, k├Ânnten durch das Einfuhrverbot f├╝r Lieferungen mit Tankschiffen in Schwierigkeiten geraten. Dies m├╝sse verhindert werden, "damit wir hier in der Europ├Ąischen Union nicht Gewinner und Verlierer produzieren", sagte die Gr├╝nen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur bei einem Besuch der Hannover Messe am Dienstag.