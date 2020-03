Bersenbrück

Autofahrer kracht in Baum und stirbt

07.03.2020, 16:43 Uhr | dpa

Ein 51-Jähriger ist im Landkreis Osnabrück mit seinem Auto in einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam er am Samstag aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und krachte frontal in den Baum. Der Fahrer starb an der Unfallstelle bei Bersenbrück.