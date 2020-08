Stahnsdorf

Durchwachsenes Wetter in Berlin und Brandenburg

24.08.2020, 07:27 Uhr | dpa

Die neue Woche startet in Berlin und Brandenburg mit Schauern und Gewittern - in den kommenden Tagen bleibt es durchwachsen mit warmen Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad. Für den Dienstag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst heiteres Wetter an, im weiteren Tagesverlauf sollen sich von Westen her mehr Wolken bilden, es bleibe aber trocken. Nur in der Prignitz kann es ab dem späten Nachmittag etwas regnen. Die Maximalwerte liegen bei 22 bis 25 Grad.

Die Meteorologen des DWD erwarten am Mittwoch eine dichte Wolkendecke am Himmel und etwas Regen. Ab den Nachmittagsstunden sind Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad im Norden Brandenburgs und bis zu 26 Grad in der Niederlausitz. Am Donnerstag kann es nach Prognosen der Wetterexperten gemäßigte Tageshöchstwerte zwischen 19 und 22 Grad geben. Es soll zunehmend trocken werden und zum Nachmittag auch größere Wolkenlücken geben.

Für den Montag rechnete der DWD mit einer starken Bewölkung mit Schauern, sowie in Nordbrandenburg auch mit einzelnen kurzen Gewittern. Die Werte lagen bei maximal 20 und 24 Grad.