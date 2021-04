Leverkusen

Beerdigung von Großfamilien-Mitglied bisher ohne Probleme

09.04.2021, 14:10 Uhr | dpa

Bei der Trauerfeier einer Großfamilie in Leverkusen ist es am Freitag zunächst nicht zu den befürchteten Problemen mit Menschenansammlungen gekommen. "Aus unserer Sicht ist es bisher ruhig", sagte eine Stadtsprecherin am Mittag. Die Trauergäste seien anhand einer vorher eingereichten Namensliste zu der Beerdigung auf den Friedhof gelassen worden. Nur vereinzelt seien weitere Menschen gekommen. Diese habe man dann abgewiesen. Die Auflagen seien nach erster Einschätzung eingehalten worden.

Die Stadt hatte vor der Beerdigung eines Mitglieds der Großfamilie eine größere Menschenansammlung und damit Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung befürchtet. Mit der Familie hatte es in der Vergangenheit mehrfach Probleme bei der Einhaltung der Corona-Regeln gegeben. Deshalb hatte die Stadt im Austausch mit der Polizei ein Sicherheitskonzept entwickelt. Der Familie wurde erlaubt, mit 25 Erwachsenen und 25 Kindern unter 14 Jahren an der Beerdigung teilzunehmen.

Am Friedhof war am Freitag eine größere Zahl Polizisten zu sehen - auch, als ein Sarg mit einer Kutsche auf das Gelände gefahren wurde. Zudem gab es diverse Absperrungen. Die Auswirkungen der Beerdigung sorgten bei einigen Bürgern für Unmut.