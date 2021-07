Osnabrück

A33 und B51 bei Belm und Osnabrück gesperrt

02.07.2021, 08:14 Uhr | dpa

Wegen der Arbeit an Stromleitungen werden an diesem Wochenende die Autobahn 33 und die Bundesstraße 51 bei Osnabrück für den Verkehr gesperrt. Über der Autobahn und der Bundesstraße würden neue Freileitungskabel an Masten angebracht, teilte die Autobahn Westfalen mit. Die Sperrung gilt zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Widukindland und Belm-Ost von Samstag 06.00 Uhr bis Sonntag 20.00 Uhr in beide Richtungen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.