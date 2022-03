Trent

Angler retten anderen Petrijünger aus hilfloser Lage

07.03.2022, 11:55 Uhr | dpa

Zwei Angel-Touristen haben im Wieker Bodden auf der Insel Rügen einen anderen Fischfänger vermutlich vor dem Ertrinken gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, konnten die Männer den 71-Jährigen am Sonntag bei Vaschvitz durch Zufall aus seiner hilflosen Lage befreien. Der Rentner war nach ersten Untersuchungen in einer Wathose im bauchtiefen Wasser gestolpert. Dabei hatte sich seine Oberbekleidung dermaßen voll Wasser gesogen, dass er nicht wieder auf die Beine kam. Die Stiefel schauten noch heraus.

Die Retter, zwei 60 und 65 Jahre alte Männer aus dem Spree-Neiße-Kreis in Brandenburg, waren gerade mit einem Boot auf der Fahrt in Richtung Ufer. Einer von ihnen sah plötzlich nur noch die Gummistiefel des Verunglückten.

Sie ruderten schnell zur Unglücksstelle und zogen den 71-Jährigen ins Boot. Am Ufer kümmerten sich eine Polizeistreife und Rettungssanitäter um den unterkühlten Mann, der nach Kleidungswechsel und gründlichem Aufwärmen wieder nach Hause in Richtung Sassnitz durfte.